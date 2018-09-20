روسيا ترصد 16 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، رصد 16 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

© REUTERS / ALI HASHISHO روسيا ترصد 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها اليومية بهذا الشأن: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 16 خرقا في محافظات اللاذقية (9) وحلب (6) وحماه (1)، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وأشارت النشرة إلى أنه تم رصد خروقات كبيرة لنظام وقف العمليات العسكرية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم إيصال 450 سلة غذائية يبلغ إجمالي ووزنها 1.95 طن إلى إحدى قرى ريف حلب.

وبشكل عام تم تنفيذ 1937 عملية الإنسانية. ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية 3021.00 طن.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.