كييف تعد إجراءات ضد الشركات المرتبطة بإنتاج المواد الكيماوية في القرم

كييف — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "أعدت الوزارة مقترحات بشأن تطبيق عقوبات على عدد من الكيانات القانونية التي تقوم بإنتاج المواد الكيماوية على أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا في تحد للقوانين الحالية لأوكرانيا، وعلى الذين يبيعون هذه المنتجات في دول أخرى".
وذكرّت الوزارة أيضا، أن الشركة المصنعة للمنتجات الكيماوية في أرميانسك "استثمارات التيتانيوم" [روسيا] أصبحت خاضعة للعقوبات.
وأضاف التقرير: "حتى اليوم، أعدت الوزارة وأرسلت من اجل الصياغة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى السلطات الحكومية، وسيتم تقديم هذا المرسوم كي تنظر به الحكومة في جلسة لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا".
وقررت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا في أعقاب استفتاء جرى في آذار/مارس عام 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة والإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.
ولم تعترف أوكرانيا بنتائج الاستفتاء وانضمام القرم إلى روسيا، ولا تزال تعتبرها "أرضا محتلة مؤقتا".
وأعلنت موسكو مرارا، أن شبه جزيرة القرم أصبحت جزءا من الأراضي الروسية، ولا تعتبر السيادة الروسية عليها موضوعا للنقاش.
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