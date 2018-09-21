كييف تعد إجراءات ضد الشركات المرتبطة بإنتاج المواد الكيماوية في القرم

أفاد المكتب الصحفي للوزارة الأوكرانية لشؤون الأراضي المحتلة مؤقتا، أمس الخميس، بأن الوزارة ستبادر بفرض عقوبات على الشركات المرتبطة بإنتاج المواد الكيماوية في شبه جزيرة القرم وبيعها.

كييف — سبوتنيك. وجاء في التقرير: "أعدت الوزارة مقترحات بشأن تطبيق عقوبات على عدد من الكيانات القانونية التي تقوم بإنتاج المواد الكيماوية على أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا في تحد للقوانين الحالية لأوكرانيا، وعلى الذين يبيعون هذه المنتجات في دول أخرى".

© Sputnik . Alexey Malgavko فلسطين تدعم روسيا بشأن قضية القرم

وتقترح الوزارة فرض عقوبات ضد الشركات "ليتان انفيستمينتس ليميتيد" [قبرص]، و"تيتاناكتيف" [روسيا]" ومركز التكنولوجيا الأمثل" [روسيا]، و"أوخنا خولدينغس ليميتيد" [قبرص]،" وخيمكومسناب"[روسيا]، و"توليكسيس انتربرايزيز إيج" [سويسرا].

وذكرّت الوزارة أيضا، أن الشركة المصنعة للمنتجات الكيماوية في أرميانسك "استثمارات التيتانيوم" [روسيا] أصبحت خاضعة للعقوبات.

وأضاف التقرير: "حتى اليوم، أعدت الوزارة وأرسلت من اجل الصياغة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى السلطات الحكومية، وسيتم تقديم هذا المرسوم كي تنظر به الحكومة في جلسة لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا".

وقررت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا في أعقاب استفتاء جرى في آذار/مارس عام 2014، على خلفية أزمة سياسية حادة والإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا.

ولم تعترف أوكرانيا بنتائج الاستفتاء وانضمام القرم إلى روسيا، ولا تزال تعتبرها "أرضا محتلة مؤقتا".

وأعلنت موسكو مرارا، أن شبه جزيرة القرم أصبحت جزءا من الأراضي الروسية، ولا تعتبر السيادة الروسية عليها موضوعا للنقاش.