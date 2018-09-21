بوتين: نحتاج إلى التوافق مع بيلاروسيا في عدد من المواضيع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يجب على الحكومتين الروسية والبيلاروسية التوافق حول عدد من المواضيع، وحل قضايا الطاقة والزراعة.

سوتشي — سبوتنيك. قال بوتين، مفتتحا المحادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس لوكاشينكو قبل شهر، على عقد اجتماع موسع — مع أعضاء مجلس الوزراء.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بيلاروسيا تحصل على قرض من روسيا قدره 700 مليون دولار

وأضاف بوتين، "لقد حدث تغيير كبير في الحكومة البيلاروسية، ويجب علينا التوافق بشأن عدد من القضايا. واستكمال حل بعض المسائل. في الماضي في وقت ليس ببعيد، برز الكثير من الجدل في مجالات الزراعة وقضايا الطاقة، ويجب وضع النقاط على الحروف، ولذلك اتفقنا على أن نجتمع بشكل موسع كهذا".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوزارة لا ترى جدوى اقتصادية في توريد المنتجات النفطية الروسية إلى جمهورية بيلاروس دون رسوم جمركية.

ووفقا للمكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية ستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بما في ذلك وفي قطاعي الزراعة والصناعة والتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس والقضايا التكاملية.

يشار إلى أن دولة الاتحاد روسيا — وبيلاروس، تأسست في 2 نيسان/ أبريل عام 1997 كمشروع جيوسياسي مهم ينطلق من سعي قيادتي وشعبي بيلاروس وروسيا لبلوغ مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي، على أساس معاهدة الوحدة الروسية البيلاروسية لعام 1996.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسي والاقتصادي والعسكري والجمركي والمالي (الخاص بالعملات الأجنبية) والقانوني والإنساني والثقافي.