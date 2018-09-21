وزير التنمية الروسي: لا مخاوف من ركود الاقتصاد الروسي في الربع الأول من عام 2019

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الجمعة، بأن وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، في الربع الأول من عام 2019 ، قد تنخفض إلى أقل من 1 بالمئة، مؤكداً أنه لا توجد مخاوف من أن يدخل اقتصاد البلاد مرحلة الركود.

سان بطرسبورغ، سبوتنيك. وقال أوريشكين في تعليق له، رداً على سؤال الصحفيين حول توقعات بعض المحللين، بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الروسي مرحلة الركود، في بداية العام القادم، على خلفية صدور بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي، عن أغسطس/آب الماضي، تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو: "لا، لا توجد مثل هذه المخاوف".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv أوريشكين: تدهور الأوضاع الخارجية لن يؤثر على الاقتصاد الروسي

وأضاف متابعاً: "سبق وقلت بأن وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول [من عام 2019] قد تنخفض إلى أقل من 1 بالمئة. وسيكون تأثير الانتقال من معدل سعر ضريبة القيمة المضافة من معدل [18 بالمئة] إلى معدل آخر [20 بالمئة]، وتأثير تقلبات السوق المالية على النشاط الائتماني، سيكون لهما أثر، قصير الأجل، سيحدث، في الربع الأول. وبالتالي هذه ستكون النقطة الأضعف، وحتى في أكثر السيناريوهات سلبية، فإن تأثير هذين العاملين سيكون، قصير الأجل".