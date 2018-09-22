الإعلام الأمريكي يعلن عن خطر آت من روسيا لا يمكن درؤه

وذكرت شبكة "س إن بي إس" الإخبارية الأمريكية أن أسطول الغواصات الروسية الجديد سيكون جاهزا للحرب بحلول عام 2024.

ويفترض أن يضم أسطول الغواصات الروسية بحلول عام 2024 ثماني غواصات حديثة من فئة "بوري 2" أو "بوري أ".

© Sputnik . Ildus Gilyazudinov غواصة من فئة "بوري"

ويمكن لغواصة "بوري 2" أن تحمل 20 صاروخا بالستيا عابرا للقارات من نوع "بولافا" تُقدّر قوته بـ100 إلى 150 كيلوطن، أي أن صاروخ "بولافا" أقوى من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945 بـ10 مرات.

ويمكن لصاروخ "بولافا" أن يحمل 10 قطع سلاح نووي أو فرط صوتي.

وهذا يعني أن الغواصة الواحدة من فئة "بوري 2" تستطيع إطلاق 200 صاروخ فرط صوتي، وهو خطر لا تقدر الولايات المتحدة على درئه الآن كما أشارت إلى ذلك الشبكة الإخبارية الأمريكية.