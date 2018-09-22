بسبب التعاون العسكري مع موسكو... استياء صيني من عقوبات واشنطن

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: " تعبر القوات المسلحة الصينية عن استيائها الشديد، ومعارضتها لهذا القرار، وتم تقديم بالفعل احتجاجاً بهذا الصدد إلى الجانب الأمريكي".
وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن التعاون العسكري بين روسيا والصين هو تعاون عادي بين دول ذات سيادة ويتناسب مع معايير القانون الدولي، ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه.
وكانت وزاره الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها فرضت عقوبات علي قسم التدريب وقوات والإمداد التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني وقائده لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" الروسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)