بسبب التعاون العسكري مع موسكو... استياء صيني من عقوبات واشنطن

أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بكين بسبب تعاونها العسكري مع موسكو يعتبر انتهاك وفقدان صارخ لقوانين العلاقات الدولية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: " تعبر القوات المسلحة الصينية عن استيائها الشديد، ومعارضتها لهذا القرار، وتم تقديم بالفعل احتجاجاً بهذا الصدد إلى الجانب الأمريكي".

© Sputnik . Aleksei Philippov الصين تبني "ميسترال" خاصة بها

وأضاف البيان "تصرفات الجانب الأمريكي هي صورة واضحة لدحر المعايير الأساسية للعلاقات الدولية بشكل علني، وإظهار القوة العظمى للهيمنة".

وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن التعاون العسكري بين روسيا والصين هو تعاون عادي بين دول ذات سيادة ويتناسب مع معايير القانون الدولي، ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه.

وكانت وزاره الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها فرضت عقوبات علي قسم التدريب وقوات والإمداد التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني وقائده لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" الروسية.