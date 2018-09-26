الخارجية الأمريكية: سوليفان يناقش مع وزير الخارجية الأوكراني مواجهة مشاريع الطاقة الروسية

التقى النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان مع وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وناقش معه الجهود المشتركة لمواجهة "استخدام روسيا مشاريع الطاقة لترهيب أوكرانيا ودول أوروبية أخرى"، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

© Sputnik . Евгений Биятов واشنطن تخطط لعقوبات إضافية ضد الطاقة الروسية والشركات في "التيار الشمالي 2"

واشنطن — سبوتنيك . وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: "التقى سوليفان مع وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا مجموعة واسعة من المشاكل، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التأثير الروسي الكارثي، واستخدام روسيا مشاريع الطاقة لترهيب أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين، فضلا عن تقدم أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية".

وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا، وتستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية.