منظومات "إس-300" السورية... لا قبل لإسرائيل بها

وأثار توريد روسيا منظومات "إس-300" لسوريا خوف الأوساط الحاكمة في إسرائيل.
ويشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تحاول إسرائيل تدمير منظومات "إس-300" لدى وصولها إلى سوريا.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "فزغلاد" أن الخبير العسكري المستقل أنتون لافروف لم يستبعد أن تحاول إسرائيل تدمير منظومات "إس-300" في سوريا عبر هجمات جوية وصاروخية مكثفة أو تحاول تعطيلها بواسطة التشويش الإلكتروني أو الإعاقة التشويشية.
وفي ظن الجنرال ايتيتش بيجيف، نائب قائد القوات الجوية الروسية في السابق، فإن منظومة "إس-300" ليس لإسرائيل فيها حيلة.
ونقلت الصحيفة عن النائب السابق لقائد سلاح الجو الروسي أنه يستعان بوسائط شتى مثل مجموعة "بانتسير" الصاروخية المدفعية لحماية منظومة "إس-300" من الهجوم الجوي والصاروخي فضلا عن أن هذه المنظومة تحمي نفسها بنفسها.
إضافة إلى ذلك هناك طائرات تقدر على أن تفتك طائرات "إف-16" الإسرائيلية الهجومية في غضون 30 ثانية، بحسب الجنرال بيجيف، مثل "سو-30" و"سو-27.
كما لا تملك إسرائيل أن تعرقل عمل منظومات "إس-300" في سوريا عبر التشويش الإلكتروني في نظر النائب السابق لقائد سلاح الطيران الروسي.
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