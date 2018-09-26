لافروف يحذر الغرب من ضرب سوريا ويؤكد أنها دمرت ترسانتها الكيميائية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة السورية دمرت كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أنه يوجد لدى الإرهابيين مواد سامة قتالية.

موسكو — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تحذر الدول الغربية من شن هجمات ضد أراضي الجمهورية العربية السورية تحت ذريعة جديدة، "وهذا سيكون انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة".

وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "لقد نشأ وضع ينذر بالخطر في مسائل نزع السلاح الكيميائي. قبل كل شيء فيما يتعلق بتصرفات عدد من الدول الغربية، التي ترمي ضد السلطات السورية المزيد والمزيد من الاتهامات غير المبررة باستخدام مواد كيميائية محظورة. نحذر من شن هجمات جديدة على أراضي الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية".

وأكد الوزير لافروف أن الحكومة السورية دمرت كامل ترسانة الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أنه يوجد لدى الإرهابيين مواد سامة قتالية.

وفي سياق آخر، لفت الوزير إلى أن خروج واشنطن من الصفقة الإيرانية يخلق تهديدا كبيرا لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن: "خروج الولايات المتحدة أحادي الجانب من هذه الوثيقة يشكل تهديدا خطيرا لنظام منع الانتشار، وخاصة أنه كما أشار الكثيرون هنا، طهران تنفذ بشكل كامل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. ويتم تأكيد ذلك من قبل وكالة الطاقة الذرية بشكل منتظم".