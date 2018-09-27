لافروف خلال اللقاء مع مادورو: روسيا مستعدة لدعم جهود كراكاس في تطوير البلاد

الأمم المتحد — سبوتنيك. وعند افتتاح الاجتماع، قال لافروف، لمادورو، إن "الرئيس بوتين يرسل أفضل التمنيات والتحيات".
وأجاب لافروف: "نحن مستعدون لدعم جهودكم في إطار تلك الآليات، التي تم وضعها بين فنزويلا وروسيا. الآن يجري الإعداد لاجتماع للجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون التجاري والاقتصادي، نعول على الشهر المقبل".
وأكد، أن روسيا تتضامن مع شعب فنزويلا في دعم حقها لاختيار طريق التطور الخاص بها.
وأضاف الوزير:
قال الرئيس ترامب، يوم أمس، إنه يعارض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية ويؤيد احترام سيادة الدول. إننا نتفق مع ذلك.
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