لافروف خلال اللقاء مع مادورو: روسيا مستعدة لدعم جهود كراكاس في تطوير البلاد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اللقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن موسكو مستعدة لدعم جهود كراكاس في تطوير البلاد.

الأمم المتحد — سبوتنيك. وعند افتتاح الاجتماع، قال لافروف، لمادورو، إن "الرئيس بوتين يرسل أفضل التمنيات والتحيات".

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS بعد انضمامهم لبرنامج الحكومة... عودة 100 فنزويلي على طائرة أرسلها مادورو

وقال مادورو : "بلغوا عني إلى الرئيس بوتين، أن فنزويلا هي الآن أكثر قوة من ذي قبل. لقد سقتنا الصعوبات وجعلتنا من الفولاذ. واتخذنا طريق دعم التنمية الاقتصادية".

وأجاب لافروف: "نحن مستعدون لدعم جهودكم في إطار تلك الآليات، التي تم وضعها بين فنزويلا وروسيا. الآن يجري الإعداد لاجتماع للجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون التجاري والاقتصادي، نعول على الشهر المقبل".

وأكد، أن روسيا تتضامن مع شعب فنزويلا في دعم حقها لاختيار طريق التطور الخاص بها.

وأضاف الوزير:

قال الرئيس ترامب، يوم أمس، إنه يعارض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية ويؤيد احترام سيادة الدول. إننا نتفق مع ذلك.