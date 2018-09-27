بيسكوف: ننطلق من مبدأ مصالحنا والتعامل بالمثل

وأعلن بيسكوف فيما يخص ردة فعل موسكو على فرض كييف عقوبات على شركات روسية، أن موسكو لم تضع أي إجراءات رد، وتنطلق من مبدأ مصالحها والتعامل بالمثل.
وكانت أوكرانيا قد وقعت مرسومًا لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على شركات وكيانات روسية، وكان مجلس الأمن والدفاع الأوكرانى، وافق فى مطلع مايو/آيار الماضي، على فرض عقوبات جديدة مثلما فعلت الولايات المتحدة، التى أدرجت رجال أعمال وحلفاء للرئيس فلاديمير بوتين، فى قائمة سوداء.
ووسعت كييف نطاق العقوبات التي كانت فرضتها على مئات الشركات والكيانات الروسية، ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم، فى عام 2014، ودعم الكرملين لحركة انفصالية مؤيدة لروسيا فى شرق أوكرانيا.
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