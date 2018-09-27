بيسكوف: ننطلق من مبدأ مصالحنا والتعامل بالمثل

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إننا ننطلق من مبدأ مصالحنا والتعامل بالمثل.

وأعلن بيسكوف فيما يخص ردة فعل موسكو على فرض كييف عقوبات على شركات روسية، أن موسكو لم تضع أي إجراءات رد، وتنطلق من مبدأ مصالحها والتعامل بالمثل.



© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS أمريكا تفرض عقوبات على شركتين من روسيا والصين

موسكو، سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول احتمال اتخاذ موسكو إجراءات، ردا على فرض كييف عقوبات: "الآن لا أستطيع أن أخبركم بالضبط، لم تتم صياغة تدابير رد. ولكن مرة أخرى لا يسعني إلا أن أقول لكم إننا، بالطبع، ننطلق من مبادئ التعامل بالمثل. وننطلق من أولوية تلك الخطوات التي تتوافق بشكل أفضل مع مصالحنا".

وكانت أوكرانيا قد وقعت مرسومًا لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على شركات وكيانات روسية، وكان مجلس الأمن والدفاع الأوكرانى، وافق فى مطلع مايو/آيار الماضي، على فرض عقوبات جديدة مثلما فعلت الولايات المتحدة، التى أدرجت رجال أعمال وحلفاء للرئيس فلاديمير بوتين، فى قائمة سوداء.

ووسعت كييف نطاق العقوبات التي كانت فرضتها على مئات الشركات والكيانات الروسية، ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم، فى عام 2014، ودعم الكرملين لحركة انفصالية مؤيدة لروسيا فى شرق أوكرانيا.