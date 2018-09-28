تحالف يملك "5000 طائرة" لتسويتها بالأرض ورئيسها لا يزال ضاحكا

وقالت صحيفة "زينجي تويتياو" الصينية إن روسيا قدمت تنازلات كبيرة بعد حل الاتحاد السوفيتي "عدو أمريكا رقم واحد"، إلا أن الولايات المتحدة أجبرت روسيا على العودة كعدو لها.

وبطبيعة الحال فإن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يظل يقف الموقف العدائي تجاه روسيا.

ويسعى الناتو إلى تحقيق التفوق العسكري على روسيا وقد حشد حوالي 320 ألف جندي و130 دبابة عند حدود روسيا، ولكنه لم يتمكن من تحقيق التفوق، إذ يتواجد عند حدود روسيا الغربية نحو 780 ألف عسكري و750 دبابة.

ويدعي ممثلو الناتو أن بإمكان الدول الأعضاء في الحلف أن تزج بحوالي 5000 طائرة حربية في المعركة ضد روسيا.

ومن جانبها تقوم روسيا باتخاذ إجراءات مناسبة لإيقاف الناتو عند حده مثل نشر المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات عند حدودها الغربية.

© Sputnik . Alexey Malgavko منظومة للدفاع الجوي



ولا تدع إجراءات الجيش الروسي قوات الناتو الجوية تشكل خطرا حقيقيا على روسيا.

وأضافت الصحيفة الصينية أن الأكثر خطورة على الناتو أن القوات الجوية التابعة للدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو ليست قوية جدا، فألمانيا، مثلا، وهي أقوى أعضاء الحلف، تملك 10 طائرات من نوع "يوروفايتر" تحافظ على الجاهزية القتالية.

وتساءلت: من أين، إذن، لحلف الناتو الطائرات الـ4990 اللازمة لكي يزج بـ5000 طائرة في المعركة ضد روسيا؟