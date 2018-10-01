المؤسسات الأمنية الروسية تستلم بنادق إلكترونية لمحاربة الطائرات المسيرة

أعلن رئيس شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، سيرغي تشميزوف، اليوم الإثنين، أن الشركة بدأت بتسليم الإدارات والمنظمات الروسية البنادق الإلكترونية "بيشال" ومجمعات متعددة الوظائف "راتنيك" لمكافحة الطائرات دون طيار.