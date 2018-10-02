وسائل إعلام: روسيا تختبر صواريخ مضادة للأقمار الاصطناعية

ووفقا للمجلة، فإن روسيا تريد الآن العمل مجددا على نظام "كونتاكت".
ويشار إلى أنه في منتصف سبتمبر تم مشاهدة مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ-31" مجهزة بصاروخ "79M6" في ضواحي موسكو.
وأضافت المجلة أن تطوير هذا النظام بدأ ردا على ظهور سلاح "ASM-135 ASAT" المشابه للسلاح السوفييتي، في الولايات المتحدة عام 1985، حيث كانت طائرات "إف-15" مزودة بهذه الصواريخ التي تصل سرعتها إلى 5 أميال في الثانية.
وخلال الاختبارات على الصواريخ، تمكن العسكريون من تدمير قمر اصطناعي لوكالة "ناسا". ومع ذلك، وفقا لمعلومات رسمية، لم يتم اعتماد هذا النظام من قبل الجيش الأمريكي.
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