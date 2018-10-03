استكمال عملية تحميل الوقود في مفاعلات وحدة الطاقة النووية العائمة "الأكاديمي لومونوسوف"

يذكر أن وحدة الطاقة النووية الروسية "الأكاديمي لومونوسوف" تعتبر المحطة العائمة الأولى في العالم لتوليد الطاقة.
وكانت عملية تحميل الوقود النووي في المفاعلات الخاصة بوحدة الطاقة النووية العائمة والموجودة حاليا في موقع المؤسسة الحكومية الاتحادية الموحدة "اتومفلوت" قد بدأت بمدينة مورمانسك في بداية شهر آب / أغسطس من العام الجاري.
وفي عام 2019، سيجري نقل هذه المحطة إلى الميناء البحري لمدينة بيفيك في شبه جزيرة تشوكوتكا (الشرق الأقصى الروسي) حيث ستعمل ضمن تشكيل أول محطة روسية عائمة لتوليد الطاقة الكهروحرارية.
وستصبح وحدة الطاقة جزءا رئيسيا من أقصى الشمال ووحدة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم وستوفر لمنطقة تشوكوتكا الذاتية الحكم الطاقة الكهربائية وستحل محل مولدات الطاقة القديمة.
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