بوتين يقارن التجسس بالدعارة

قال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في حديثه عن الحملة الإعلامية حول "قضية سكريبال": "أظن أن ذلك سيمر في وقت ما، آمل أن تنتهي القضية. كلما انتهت أسرع، كلما كان ذلك أفضل".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين يدعو ترامب للنظر في المرآة لمعرفة المذنب في ارتفاع أسعار النفط

وأشار إلى أن روسيا طلبت من بريطانيا مرارا تقديم وثائق حول القضية من أجل إجراء تحقيق.

وأضاف بوتين "لدينا اتفاقية مع بريطانيا بشأن المساعدة في القضايا الجنائية، التي تنص على الإجراءات المناسبة. أعطونا الوثائق وأرسلوها، كما يجب، إلى النيابة العامة. وسنرى ما يحدث هناك بالفعل".

وتابع بوتين أن المواجهة بين المخابرات لم تبدأ الآن، فهي كالدعارة، إحدى أقدم المهن في العالم.

ووصف بوتين الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال بالحثالة والخائن، قائلا: "بعض وسائل الإعلام تروج لفكرة أن السيد سكريبال، ناشط في مجال حقوق الإنسان… لكنه مجرد جاسوس وخائن للوطن… إنه مجرد حثالة".

ووفقا لأقواله فإن هذه هي معاملة الخونة في أي بلد.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".