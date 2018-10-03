بوتين: لا داعي لإشراكي في المشاحنات السياسية الداخلية الأمريكية

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عدم إشراكه في المشاحنات السياسية الداخلية للولايات المتحدة، وإلا سيتهموا روسيا مرة أخرى بالتدخل "في الشؤون الداخلية الأمريكية".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين: ستأتي اللحظة التي تستعيد فيها روسيا والولايات المتحدة العلاقات بشكل متكامل

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين، متحدثا في الجلسة العامة لـ "أسبوع الطاقة الروسي": "دعونا نتحدث عن الطاقة. من فضلكم لا داعي لإشراكي بالعمليات السياسية الداخلية والمشاحنات في الولايات المتحدة، حلوا مشاكلكم بأنفسكم، وإلا سيقولون مرة أخرى إننا نتدخل في الحياة السياسية الداخلية للولايات المتحدة".

ويعقد أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، في الفترة ما بين 3 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويهدف لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الطاقة وتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد سبل ملائمة للتصدي لتحديات أسواق الطاقة العالمية.

ولأول مرة في تاريخ المنتدى سيتم بحث آفاق مجمع الطاقة الروسي وإمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة والسيناريوهات الجيوسياسية في الظروف الجديدة، وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا لهذا الحدث.