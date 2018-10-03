روسيا تبحث عن آلية لعمل شركاتها في إيران دون التضرر من العقوبات

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تبحث عن آلية تسمح للشركات الروسية بمواصلة العمل في إيران دون التضرر من العقوبات المحتملة من قبل الولايات المتحدة.

وقال نوفاك في حوار مع وكالة "سبوتنيك" على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "بالطبع، من الضروري تقييم المزيد من الإمكانيات وآليات التفاعل مع إيران من وجهة نظر قانونية بحيث لا تعاني شركاتنا من الضرر، خاصة الشركات العامة. نحن نفعل هذا اليوم، نبحث عن مثل هذه الأدوات والآليات".

© REUTERS / POOL New بعد 63 عاما على توقيعها... واشنطن تلغي معاهدة الصداقة مع إيران

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أمرا للولايات المتحدة الأمريكية بضمان أن لا تعيق العقوبات وصول السلع الإنسانية إلى إيران ، وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبدأت، في أغسطس/ آب الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.