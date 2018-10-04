الجيش الروسي يكشف إرسال واشنطن جرثومة خبيثة فتاكة إلى 10 دول

كشف الجيش الروسي عن أن الولايات المتحدة تجري أبحاثا بيولوجية، منتهكة بذلك قواعد الأمان، مشيرا إلى أنه جرى إرسال عينات من "الجمرة الخبثية" القابلة للحياة إلى 10 دول.

© AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway تبين سبب إرسال البنتاغون مرض الجمرة الخبيثة إلى ألمانيا

موسكو — سبوتنيك . صرح قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، ايغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تجري أبحاثا بيولوجية منتهكة بذلك قواعد الأمان، مشيرا إلى أنه جرى إرسال عينات من الجمرة الخبثية القابلة للحياة إلى 10 دول.

وقال كيريلوف: "الأبحاث البيولوجية في الولايات المتحدة تجري في ظل العديد من الانتهاكات لقواعد الأمان والتعامل مع الجراثيم".

وتابع: "في الفترة بين 2005 و2015 قام المركز الاختباري لقوات المشاة الأمريكية بإرسال عينات قابلة للحياة من مسببات الجمرة الخبيثة منتهكة قواعد الأمان، وجرى إرسال المواد البيولوجية من مسببات الأمراض إلى 194 جهة في 10 من دول العالم".