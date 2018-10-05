اجتماع روسي كوري شمالي لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية

أفادت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، بان نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هيي، ستبحث في موسكو تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في إطار المشاورات الثلاثية الأطراف مع نظيريها الروسي والصيني.