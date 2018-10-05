الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول تقويض المبادئ الأساسية للتسوية في الشرق الأوسط

© RIA Novosti . Yury Shipilov بوغدانوف: تزويد سوريا بصواريخ "إس-300" لا يسيء للعلاقات مع إسرائيل

موسكو- سبوتنيك . وقال بوغدانوف في المنتدى الدولي "حوار الحضارات": "إن بعض تصرفات السياسة الخارجية الأمريكية تثير القلق بشكل خاص، من بينها، الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومحاولات تقويض المبادئ الأساسية لتسوية الشرق الأوسط، وتطبيق تشريعاتها خارج الحدود الإقليمية، وإطلاق حروب تجارية".

وأضاف بوغدانوف: "في واشنطن، على ما يبدو، اعتمدوا في النهاية لغة الإنذارات حتى مع أقرب شركائهم"، مشيراً إلى أن "المشاكل في العالم لم تعد أقل، والسبب الرئيسي هو الرغبة المستمرة للأمريكيين وحلفائهم الغربيين في الحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية على أمل ضمان رفاهيتهم على حساب باقي سكان العالم".