شاهد غرفة بوتين أثناء دراسته في أكاديمية الاستخبارات الخارجية

عاش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال دراسته في أكاديمية الاستخبارات الخارجية في غرفة بسيطة لشخصين، لا تختلف عن أية غرفة أخرى. وإلى الآن يعيش طلاب الأكاديمة داخلها.

وتم تخصيص حلقة من برنامج "رمز الدخول" الروسي، لعرض واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية سرية في روسيا وهي أكاديمية الاستخبارات الخارجية. ويعيش الطلاب هناك جميع أيام الأسبوع ما عدا العطلة الأسبوعية، حيث يعودون إلى منازلهم، وفق قناة "زفزدا" الروسية.

ومن بين خريجي الأكاديمية اليوم العديد من الأسماء المعروفة على نطاق واسع، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الدوما للدورة التشريعية السادسة، سيرغي ناريشكين، والسياسي، غريغوري رابوتا، والمدير التنفيذي لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيمزوف، وآخرون.