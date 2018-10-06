الشيشان تدخل سوق العالم للأسلحة

أبدت دولة أجنبية الرغبة في اقتناء عربات عسكرية من إنتاج الشيشان.

وأوضح دانييل مارتينوف، مساعد الرئيس الشيشاني، أن المقصود بالعربة التي تريد دولة أجنبية شراءها هي عربة "إم-3 تشابروز" التي صنعتها وأنتجتها جامعة تابعة لقوات العمليات الخاصة في مدينة غوديرميس بإقليم (جمهورية) الشيشان، أحد الأقاليم القوقازية الروسية.

كما أوضح مساعد الرئيس الشيشاني أن الدولة التي تتطلع إلى اقتناء عربات "إم-3" هي صربيا.

وقد تسلمت هذه الدولة عربة من طراز "إم-3".

© Sputnik . Said Tsarnaev عربة "إم-3"

وذكر موقع متخصص في نشر التقارير العسكرية أن عربة "إم-3" الشيشانية استأثرت باهتمام دول أخرى أيضا منها الصين وكازاخستان.

وتنتمي عربة "إم-3" إلى عائلة سيارات "لاندروفر" القادرة على اجتياز الأراضي الخالية من الطرق.

وتتسع عربة "إم-3" لـ3 أشخاص وحمولة يمكن أن يصل مقدارها إلى 250 كيلوغراما.

وتعتبر هذه العربة من السيارات عالية الجودة ورخيصة الثمن، إذ تباع بسعر 1.7 مليون روبل (أو حوالي 28 ألف دولار أمريكي).