صاروخ ذو إمكانيات السلاح النووي يثبت فاعليته في سوريا

وكان أميرال أمريكي وصف إمكانيات صاروخ "كاليبر" الروسي بـ"المذهلة".

وقال الأميرال جيمس فوغو، وهو قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، في اجتماع عُقد في مقر "مجلس الأطلسي" إن صاروخ "كاليبر" يمكنه أن يصل إلى أي عاصمة أوروبية في حال انطلق من البحر الأسود أو البحر المتوسط أو بحر قزوين.

وكان لدى خبير روسي تعليق على ما قاله الأميرال الأمريكي.

وقال ألكسندر جيلين، وهو خبير عسكري روسي معروف، لراديو سبوتنيك، إنه يتفق مع الأميرال الأمريكي على أن صاروخ "كاليبر" يستحق التقدير، مشيرا إلى أن صواريخ "كاليبر" أثبتت فاعليتها الكبيرة في سوريا.

وقامت سفن وغواصات الأسطول الروسي في 22 آب/أغسطس بقصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية بصواريخ "كاليبر"، موجهة 100 ضربة صاروخية. وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإنها أصابت 166 هدفا.

وزارة الدفاع الروسية قصف موقع الإرهابيين في سوريا بصاروخ "كاليبر"

وقال الخبير ، في إشارة إلى هذه الضربات الصاروخية، إنها حققت بفضل دقة صواريخ "كاليبر" العالية، نتائج تضاهي نتائج استخدام السلاح النووي التكتيكي بفارق أنها لا تتسبب في التلوث الإشعاعي.

وأضاف الخبير أن هذا يعني أن صواريخ "كاليبر" تمكِّن من تحقيق الهدف المزمع تحقيقه دون استخدام الرؤوس النووية.