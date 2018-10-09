عودة وشيكة للشركات الروسية النفطية إلى ليبيا

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، أن شركة " غازبروم" والجانب الليبي يعتزمون عقد اجتماع قريبا في موسكو، لبحث مستقبل عملها في ليبيا، مضيفا بأن عدداً من الشركات الروسية زارت ليبيا مؤخراً، لبحث كيفية عودتها إلى البلاد.

لندن — سبوتنيك. وقال صنع الله في حوار خاص مع وكالة " سبوتنيك" على هامش منتدى " النفط والمال" في لندن الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "خارطة الطاقة الجديدة" وردا على سؤال حول نوايا شركات روسية، من بينها "تات نفط" وغازبروم" للعودة إلى ليبيا: "إنها خطوات ممتازة في الحقيقة، وكانت زيارة ناجحة، التقينا بالشركات، التي تحدثتم عنها، والتقينا أيضا بوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، والسيد ميخائل بوغدانوف، وتحدثنا مع الشركات الروسية حول كيفية عودتها إلى ليبيا".

وتابع رئيس المؤسسة: "شركة " تات نفط "، لديها برنامج يعمل حاليا، ينص على عودة سريعة لليبيا. تناقشنا في عملية تفصيل كيفية مساعدة هذه الشركة على تجاوز بعض الإشكاليات الموجودة حاليا، ولا توجد أية مشكلة من الناحية القانونية. الشركة سترجع، وكذلك "غازبروم" سترجع إلى ليبيا، هناك اجتماع على مستوى فنيين سيعقد في الفترة القادمة في موسكو بين "غازبروم" والجانب الليبي".

وردا على سؤال حول موعد عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا، قال صنع الله: "لدى هاتين الشركتين اتفاقية تقسيم الإنتاج والاستكشاف مع المؤسسة. حاليا في مراحل الاستكشاف… ستعود الشركات، ونتمنى أن تتحسن قدراتها الاستكشافية. طبعا هناك حسب الدراسات احتياطيات جيدة في البحر وفي البر. نحن متفائلون ونتمنى كل خير بعودة الشركات الروسية لليبيا".

وذكر صنع الله أن "غازبروم" تخطط للعمل في منطقة شرق مدينة مصراتة الليبية الساحلية.

وتحتضن مدينة لندن، في الفترة 9-11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مؤتمر "النفط والمال" الدولي، الذي نظمته صحيفة " نيويورك تايمز" بالتعاون مع مؤسسة "إنيرجي إنتيليجينس". ويشارك في المؤتمر عدد كبير من كبار مسؤولي قطاع الطاقة العالمي، من بينهم الأمين العام لـ"أوبك"، محمد باركيندو، ورئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد الكعبي، وعدد آخر من رؤساء شركات الطاقة العالمية.