تجربة استخدامها في سوريا تتيح تحديد ملامح الطائرة الجديدة

قارب العمل في إعداد طائرة "تو-22إم3إم" لاختبارات الطيران على النهاية.

وهذه الطائرة نسخة جديدة مطوَّرة من قاذفة القنابل والصواريخ "تو-22".

وخرجت طائرة "تو-22إم3إم" من مصنع الطائرات في مدينة قازان الروسية في 16 أغسطس/آب 2018.

© Sputnik . Maxim Bogodvid قاذفة قنابل وصواريخ "تو-22إم3إم"

وأعلِن أخيرا أنها ستصعد إلى السماء للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي الحقيقة فإن هذه الطائرة طائرة جديدة تتقدم على سابقتها "تو-22إم3" في جملة نواح.

ويمكن لطائرة "تو-22إم3" أن تطير بسرعة 2000 كيلومتر في الساعة كأنها طائرة مقاتلة سريعة. ويصل مداها إلى 6800 كيلومتر. ويمكنها أن تحمل 24 طنا من الصواريخ والقنابل.

وشاركت طائرات "تو-22إم3" في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، حيث أبرزت فاعليتها الكبيرة. فمثلا، تقدر طائرة "تو-22إم3" على إصابة منشأة منفردة بقنبلة تُلقيها من علو 10 كيلومترات.

كما ساهمت هذه الطائرات في قصف مواقع المجموعات المسلحة الإرهابية بصواريخها.

وقالت صحيفة روسية إن تجربة استخدام طائرات "تو-22إم3" في سوريا أتاحت تحديد ملامح نظيرتها الجديدة.

ويشار إلى أن طائرة "تو-22إم3إم" ستستطيع أن تحمل جميع أنواع القنابل والصواريخ الحديثة.

وكانت إدارة الصناعة الجوية الروسية أعلنت في السابق أن تسليم طائرات "تو-22إم3إم" إلى القوات سيبدأ في عام 2021.