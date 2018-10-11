سيارة بوتين تنافس أفخم سيارات العالم

أعلنت صحيفة ألمانية أن روسيا صنعت سيارة قادرة على منافسة أفخم سيارات العالم.

وقالت صحيفة "دي ويلت" إن روسيا أنشأت عائلة من السيارات الفاخرة، متطلعة إلى منافسة سيارات "رولز رويس" و"بنتلي" البريطانية و"مايباخ دايملر" الألمانية.

وتقصد الصحيفة الألمانية بذلك السيارة الروسية الجديدة المعروفة باسم "آوروس" Aurus.

وتُعد هذه السيارة أول سيارة فخمة روسية صُنعت بعد منتصف ثمانينات القرن الماضي. وتمت صناعتها لأجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق الصحيفة الألمانية.

وذكرت "دي ويلت" أن فلاديمير بوتين كان من قبل يستخدم سيارات "مرسيدس بنز". بيد أنه صُدر في عام 2012 قرار ينص على إحلال السيارات الروسية الصنع محل السيارات الأجنبية.