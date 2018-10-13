داغستان: إصابة شرطي في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين

أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية في جمهورية داغستان الروسية، اليوم السبت عن إصابة شرطي في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في الجمهورية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في بيان: " انتهت عملية مشتركة لجهاز الأمن لفيدرالي وقوات إنفاذ القانون ، بمقتل عنصرين من تنظيم "داعش" [الإرهابي، المحظور في روسيا وبعض الدول] في منطقة خاسافيورت…".

أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية في جمهورية داغستان الروسية، اليوم عن إصابة شرطي بتبادل لإطلاق النار مع مسلحين في الجمهورية.

هذا ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا.