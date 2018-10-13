البحرية الروسية: غرق سفينة شحن في البحر الأسود

أعلن ممثل في البحرية الروسية، اليوم السبت، غرق سفينة شحن على متنها ثمانية أشخاص في البحر الأسود.

© AFP 2018 / SEZAYI ERKEN غرق سفينة شحن على متنها 11 شخصا في البحر الأسود

موسكو — سبوتنيك . وقال الممثل لوكالة سبوتنيك: "تم تلقى إشارة استغاث من قبطان السفينة، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم، وهم شخصان من من تركيا وستة من أذربيجان، فقد رست السفينة في قاع البحر على عمق 1900 متر".

وأشار الممثل إلى أن السفينة التي كانت ترفع علم بنما، غرقت على بعد 50 ميلا من الساحل، وعلى عمق 2000 متر، وقد تم إنقاذ الطاقم التي يتألف من ثمانية أشخاص.

واختتم المصدر كلامة مؤكدا أنه، " من الصعب الآن الحديث عن سبب غرق السفينة، على العلم أنها كانت محملة بالخردة، ممكن أن يكون هذا هو السبب".