طلب منقطع النظير على سيارات "لادا" في العالم

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن مبيعات سيارات "لادا" خارج روسيا ارتفعت بنسبة 65 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حين بيعت 27398 سيارة.

وحققت سيارات "لادا" النجاح الأكبر في كازاخستان حيث احتلت موقع السيارة الأكثر مبيعا في سوقها والذي يعادل 22.9 في المائة من سوق كازاخستان بزيادة نسبتها 5.2 المائة عن العام السابق.

وبدأت شركة "أفتوفاز" التي تنتج سيارات "لادا" تبيع منتجاتها في بلدين جديدين هما تونس وتشيلي، وافتتحت 3 متاجر جديدة لبيع منتجاتها في أوزبكستان.

وذكر تقرير نشر في سبتمبر/أيلول الماضي أن مبيعات سيارات "لادا" في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب من عام 2018 بلغت 590 سيارة بزيادة نسبتها 40.8 المائة عن نفس الشهر من عام 2017 حين بيعت 419 سيارة.

المركز الصحافي لمنطقة حوض الفولغا سيارات "لادا" في ألمانيا

وإجمالاً بيعت 3819 سيارة من نوع "لادا" في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الحالي بعد أن بيعت هناك 3356 من سيارات "لادا" في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.