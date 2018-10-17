الكشف عن المشتبه به في تفجير كيرتش (صورة)

وقال أكسيونوف، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/أكتوبر: "القاتل المشتبه به أطلق النار على نفسه وانتحر. وهو طالب في السنة الرابعة. وقد تم العثور على جثة القاتل في المكتبة في الطابق الثاني".
وأضاف أن الطالب كان يعمل بمفرده، منوها إلى عدم وجود بيانات أخرى. وأكد أكسيونوف أن الوضع أصبح تحت السيطرة.
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⚡️⚡️⚡️ Тело подозреваемого в совершении теракта в Керчинском политехническом колледже обнаружили при разборе завалов на втором этаже учебного заведения. По предварительной версии, это местный житель Владислав Р. в здание колледжа он зашел в толстовке, а уже после стрельбы переоделся. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ТЕРАКТА В КЕРЧИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ Vesti.Ru #ВестиRu
كما أشار رئيس القرم إلى أن عدد ضحايا الانفجار ازداد إلى 18 قتيلا، قائلا: "أنا أتواجد في كيرتش. المأساة هائلة. قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 40".
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن منفذ الهجوم طالب السنة الرابعة فلاديسلاف روسلياكوف، البالغ من العمر 18 عاما. كما لفتت الانتباه إلى أن الضحايا قتلوا نتيجة إطلاق النار.
وأفادت المعلومات في وقت سابق أن عبوة ناسفة انفجرت في المعهد البوليتكنيكي في كيرتش.
ويشار إلى أن الانفجار وقع في غرفة الطعام، وقد كانت العبوة المتفجرة محشوة بمعدات معدنية. وقد تم فتح دعوى جنائية بالحادثة.
يتبع…
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