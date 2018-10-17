شاهد لحظة الهجوم على معهد مدينة كيرتش الروسية (فيديو)

انتشر فيديو يظهر لحظة الهجوم على معهد مدينة كيرتش، أنثاء وقوع انفجار داخله اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

ويظهر الشريط المصور خروج الدخان من نوافذ المعهد بعد سماع أصوات للانفجار، وبعدها يتم سماع إطلاق نار.

هذا وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، أن مرتكب جريمة معهد العلوم التطبيقية بمدينة كيرتش في القرم هو أحد الطلاب، وأنه نفذ جريمته ببندقية صيد وعبوة ناسفة يدوية الصنع، وانتحر بعد الجريمة للإفلات من العقاب.

وقد صنفت لجنة التحقيقات التفجير وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي ، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي بعد أن صنف إرهابيا.

© Sputnik . Maria Kritskaya رئيس القرم يعلن الحداد لثلاثة أيام بسبب حادثة التفجير في معهد كيرتش

إلى ذلك ذكرت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أعلنت أن انفجارا وقع اليوم الأربعاء، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات.

كما أعلن ممثل مقر العمليات، العثور على عبوة ناسفة ثانية في الأمتعة الشخصية للمشتبه به في تنفيذ تفجير معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم وإبطال العبوة.

هذا وأعلن رئيس جمهورية القرم، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير.

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتقديم المساعدة للمتضررين، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات في مدن أخرى لتلقي العلاج المطلوب، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا.