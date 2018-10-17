رئيس القرم: الحرس الوطني الروسي يحمي المدارس ورياض الأطفال في كيرتش

صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بأنه ابتداء من يوم غد الخميس، سيتواجد جنديان مسلحان من قوات الحرس الوطني أمام كل مدارسة وروضة أطفال في كيرتش.

© Sputnik . Ekaterina Keyzo روسيا... انتهاء عمليات التمشيط في معهد مدينة كيرتش بالقرم

كيرتش — سبوتنيك . وقال أكسيونوف للصحفيين وأقارب الضحايا: "من صباح الغد سيتواجد جنديان مسلحان من قوات الحرس الوطني أمام كل مدرسة وروضة أطفال في مدينة كيرتش. وقد غادر 100 منهم بالفعل من مدينة سمفيروبول بقرار من غرفة العمليات التي أرأسها".

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت أن انفجارا وقع اليوم الأربعاء، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 50.

وصنفت لجنة التحقيقات التفجير الذي وقع كعمل إرهابي، وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند "عمل إرهابي" من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها "عمل جنائي".