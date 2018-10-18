بوتين يأخذ السيسي في جولة بسيارته الجديدة (فيديو)

بعد انتهاء المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، اصطحب بوتين السيسي بجولة عرض خلالها سيارته الرئاسية "أوروس" الجديدة التي انبثقت عن مشروع كورتيج.

وأقيمت الجولة على حلبة "فورمولا —1" في مدينة سوتشي الروسية، حيث قام بوتين بشرح مفصل عن السيارة ومميزاتها.

«А это уже легкая версия»: Путин прокатил Сиси по автодрому на «гражданской» модификации седана «Аурус» pic.twitter.com/uygIH6CfIp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 17, 2018

وقدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بعد الجولة للرئيس المصري أنواع وموديلات أخرى من سيارات "آوروس" ومنها سيارة السيدان "سينات"، وسيارة "أرسينال"، واقترح بوتين أن يقوم السيسي باختبار سيارة السيدان أثناء التنقل وتجولا فيها.

يذكر أن مشروع"كورتيج" هو عائلة من السيارات الفاخرة على منصة معيارية موحدة للأشخاص ذوي المستوى الرفيع في الدولة. وتدخل ضمن المشروع سيارات — ليموزين، سيدان وميني فان على منصة معيارية موحدة، وسيتم بيعهم تحت العلامة التجارية "أوروس". ويبدأ سعرها التقريبي من 10 مليون روبل (نحو 160 ألف دولار).