روسيا تدرس سبل مواجهة استخدام الروبوتات لأغراض إرهابية

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، في بيان له اليوم: "في جلسة القسم المتعلق بتحييد التهديدات الداخلية للأمن القومي للمجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي، تمت مناقشة التهديدات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الآلية (المعدات الروبوتية) لأغراض إرهابية".

© Sputnik . Valeri Melnekov في يوم القوات البرية الروسية... روبوتات آلية تشارك في الاختبارات (فيديو)

وأشار البيان إلى أنه في إطار الاجتماع، تمت دراسة النُهج العلمية للتنبؤ بتهديدات الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار، والمجمعات الروبوتية الأرضية والجوفية، والمركبات غير المأهولة، ونظم البنادق الروبوتية.

وأضاف البيان أنه تم النظر في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة استخدام التكنولوجيا الآلية لأغراض الإرهاب.

ويستخدم الإرهابيون بنشاط الطائرات دون طيار في سوريا، على وجه الخصوص، في الهجمات على القاعدة الروسية حميميم. فقط في شهر آب/أغسطس من هذا العام، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 47 طائرة دون طيار.

يذكر في هذا السياق في آب/أغسطس 2017، بعث ألين موسك، مؤسس ورئيس شركة "تيسلا" الأمريكية العملاقة، وناشط في مجال حقوق الإنسان، خطابا، مع أكثر من 100 خبير في هذا المجال، إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد تداول البيانات حول رصد البنتاغون مليار دولار لإنتاج الروبوتات العسكرية، حثها على "التحرك نحو حظر الأسلحة القاتلة المستقلة". قائلا أنه يمكن أن تكون هذه الأسلحة إرهابا، أسلحة يستغلها الإرهابيون والحكام الديكتاتوريون ضد المدنيين الأبرياء.