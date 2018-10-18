بوتين:عملياتنا العسكرية في سوريا نجحت بتحرير سوريا وتجنيب روسيا والعالم من الإرهاب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أن العمليات العسكرية الروسية بدأت في سوريا بسبب التهديد الإرهابي العالمي الذي كان يهدد روسيا والدول الأخرى. وجاء تصريح بوتين خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي".

وقال بوتين خلال الاجتماع " الإرهاب بالنسبة للعالم وخاصة روسيا يعتبر تهديدا خطيرا، لذلك اتخذنا القرار الصائب ببدء العمليات العسكرية في سوريا".

وتابع قائلا " روسيا ليست فقط التي ستعاني من هذا الإرهاب بل هناك دول مجاورة لسوريا يهددها الإرهاب ومنها أفغانستان".

© Sputnik . Ronald Zak العمليات العسكرية الروسية في سوريا تتم بتنسيق مع الحكومة السورية

وأضاف بوتين روسيا عموما لم تنتصر على الإرهاب عالميا لكن نحن وجهنا له ضربة كبيرة وأضرار وهذا ما أدى إلى تغيير الوضع بشكل جذري في روسيا".

وأشار بوتين أن روسيا حررت حوالي 95 بالمئة من أراضي سوريا ومنعت انهيار الدولة السورية.

وقال بوتين: "أولاً، خلال هذه السنوات حررنا 95 بالمئة من كامل الأراضي الجمهورية السورية. ثانياً: ثبتنا كيان الدولة هناك، ولم نسمح بانهيار الدولة".

وختم بوتين قائلا: "لقد ألحقنا أضرارا واسعة بالإرهابيين في هذه الأراضي، قتلنا الكثير منهم، وبعضهم امتنع عن المشاركة في أنشطة من هذا النوع، تركوا سلاحهم وفقدوا الإيمان بمبادئهم التي ظنوا بأنها صحيحة".