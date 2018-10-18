حدادة يبحث مع بوغدانوف أوضاع لبنان والمنطقة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: ""في 18 تشرين الأول/أكتوبر ، استقبل الممثل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبناني، خالد حدادة، بناء على طلبه".
وذكرت الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن تطوير الأوضاع في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
الجدير بالذكر أنه سبق لبوغدانوف أن بحث الوضع في لبنان بالإضافة إلى الأزمة السورية مع أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين — المرابطون، مصطفى حمدان.
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