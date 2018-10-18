حدادة يبحث مع بوغدانوف أوضاع لبنان والمنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبناني، خالد حدادة، تطورات الوضع في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مؤكداً على دعم روسيا الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: ""في 18 تشرين الأول/أكتوبر ، استقبل الممثل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبناني، خالد حدادة، بناء على طلبه".

وذكرت الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن تطوير الأوضاع في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

© AP Photo / ENRIC MARTI الشيوعي اللبناني ينخرط بعملية الدفاع عن الجرود إلى جانب الجيش اللبناني

وشددت الوزارة على أن "الجانب الروسي أعرب عن دعمه الثابت لسيادة واستقلال وسلامة أراضي واستقرار لبنان الصديق، وتم التأكيد على عدم جواز التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية".

الجدير بالذكر أنه سبق لبوغدانوف أن بحث الوضع في لبنان بالإضافة إلى الأزمة السورية مع أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين — المرابطون، مصطفى حمدان.