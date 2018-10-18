بوتين: اختفاء خاشقجي أمر مؤسف لكننا بحاجة لفهم ما حدث

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي في تركيا، قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

سبوتنيك. وجاء تصريح بوتين خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة "فالداي".

© AP Photo / Nariman El-Mofty متحدث حكومي بريطاني: يجب محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه توجد مسؤولية على عاتق الولايات المتحدة في قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لأنه عاش في الولايات المتحدة.

وقال بوتين "لقد عاش في الولايات المتحدة. لم يعش في روسيا، إنما في الولايات المتحدة. وبهذا المعنى، بالطبع، تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عما حدث لها.

وأضاف بوتين "لا يمكننا إفساد العلاقة مع السعودية ما لم تكن لدينا حقائق ملموسة"، مشيرا إلى أن "اختفاء خاشقجي أمر مؤسف، قطعا، لكننا بحاجة لفهم ما حدث".

وقال الرئيس الروسي: "ما حدث بالفعل هناك، نحن لا نعرف. فما الحاجة لاتخاذ خطوات نحو تدهور علاقاتنا إذا لم نفهم ما يحدث؟، ولكن إذا فهم شخص ما، أو اعتقد آخر أن ما حصل هو جريمة قتل، فعندئذ آمل أن يتم تقديم بعض الأدلة، واعتماداً على هذا، سنتخذ القرارات المناسبة ".

واختفى الصحفي السعودي، خاشقجي، الذي كان يعمل كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ويعيش في الولايات المتحدة، منذ عام 2017، في تركيا، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية، في اسطنبول.