تحطم طائرة تدريب طراز "إل-39" جنوبي روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول، إن طائرة تدريب من طراز "إل-39" تحطمت جنوبي روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء تحليق تدريبي من دون ذخيرة، في كوبان جنوبي روسيا.

© Sputnik . Alexander Tarasenkov الدفاع الروسية تقدم معلومات جديدة حول كارثة الطائرة

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي: "اليوم عند حوالي الساعة 17:00، وأثناء تحليق دراسي تدريبي في منطقة بلدة دولجانسكايا السكنية، في مقاطعة كراسنودار، تحطمت طائرة إل-39 وسقطت في المياه".

وأضاف البيان، أن "الطائرة نفذت التحليق دون ذخيرة".

وأوضحت الوزارة أنها شكلت فريقا للبحث والإنقاذ عن الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة بمنطقة الحادث.

وأضافت الوزارة "وفقا للمعلومات الاولية، ربما يكون عطل فني هو ما تسبب في تحطم الطائرة".