رئيس أوزبكستان: التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان قد يصل لـ6 مليارات دولار خلال 2018

طشقند — سبوتنيك. وأشار ميرضيايف، خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن معدل التبادل التجاري بين البلدين نما بنحو 30% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وبحلول نهاية العام الحالي من المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات دولار، قائلا بهذا الصدد: "لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل عندما خططنا، كانت تقديراتنا 5 مليارات"، معربا عن ثقته في أن زيارة بوتين الحالية لأوزبكستان ستعطي حافزا قويا لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

© Sputnik . bolat shakhenov إنشاء محطة روسية للطاقة النووية في أوزبكستان

والجدير بالذكر أن التعاون بين أوزبكستان روسيا يتطور بصورة مطردة على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 16 حزيران/يونيو 2004 ومعاهدة علاقات التحالف الموقعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

ويستند التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى البرنامج الحكومي للتعاون الاقتصادي في الأعوام 2013 — 2017، والذي أقر أثناء الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكستاني السابق، إسلام كريموف، لروسيا الاتحادية في 14 — 15 نيسان/أبريل 2013، وكذلك الاتفاقات التي توصل إليها رئيس جمهورية أوزبكستان الحالي شوكت ميرضيايف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في 6 أيلول/سبتمبر عام 2016 بمدينة سمرقند.

وتتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين أوزبكستان وروسيا تطورا سريعا، وتعتبر روسيا الاتحادية من أهم شركاء أوزبكستان في المجال التجاري، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2016، وتم في الآونة الأخيرة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة الأصعدة بشكل عام والعلاقات المباشرة بين أقاليم البلدين بشكل خاص.