شويغو: على مدار ثلاث سنوات تم تدمير "داعش" بالكامل في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تصفية 87 ألف و500 إرهابيا، على مدار ثلاث سنوات، خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا.

سنغافورة — سبوتنيك. وقال شويغو، في حديث خلال الاجتماع الخامس لوزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والشركاء الحوار، اليوم السبت: "على مدار الفترة الزمنية للعمليات القتالية في سوريا تم تصفية ما مجوعه حوالي 87 ألف و500 إرهابيا، وتحرير 1411 منطقة سكنية، وتحرير أكثر من 95 بالمئة من الأراضي السورية من الإرهابيين".

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وأضاف: أن "القوات الفضائية الروسية نفذت خلال عملياتها العسكرية في سوريا أكثر من 40 إلف طلعة قتالية، مشيراً إلى أن أكثر من 21 ألف طلعة تم تنفيذها ليلا.

وقال شويغو: "خلال الإجراءات القتالية تم تدمير حوالي 122 ألف موقع للمجموعات الإرهابية، فضلا عن تحييد جزء كبير من الإرهابيين". وأضاف: "في سوريا، حصلنا على تجربة قتالية غنية ونحن على استعداد لتقاسمها".

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن جميع الظروف الضرورية لقيام سوريا كدولة موحدة موجودة حاليا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود دولية لتحقيق هذا الهدف.