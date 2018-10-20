روسيا ترصد خرقين لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خرقين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات.