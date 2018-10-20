الخارجية الروسية: واشنطن تظهر العداء تجاه موسكو والرد سيكون أكثر صرامة

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تعليقا على الاتهامات الأمريكية المناهضة لروسيا، إنه تم اختلاق ذريعة في واشنطن لتطبيق العقوبات مرة أخرى ضد روسيا.
وأضاف "هم يظهرون العداء تجاه روسيا ويعاملون العالم بازدراء، ولن يحصلوا إلا على رد أكثر صرامة".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية علي روسيا، تحت ذرائع ومبررات مختلفة، بداية من التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، عام 2016، مرورا بالعقوبات بسبب حادثة سالزبوري البريطانية، وغيرها من العقوبات.
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