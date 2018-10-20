الخارجية الروسية: واشنطن تظهر العداء تجاه موسكو والرد سيكون أكثر صرامة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتهامات الأمريكية لروسيا مجرد تلفيق لذرائع من أجل تطبيق "عقوباتهم سيئة السمعة" مرة أخرى.

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تعليقا على الاتهامات الأمريكية المناهضة لروسيا، إنه تم اختلاق ذريعة في واشنطن لتطبيق العقوبات مرة أخرى ضد روسيا.

وتابع ريابكوف "ندرك أنه في واشنطن يقومون باختلاق ذريعة ليفرضوا مرة أخرى عقوباتهم السيئة الصيت ضد بلادنا. من الواضح أن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير قدرتها الذاتية".

وأضاف "هم يظهرون العداء تجاه روسيا ويعاملون العالم بازدراء، ولن يحصلوا إلا على رد أكثر صرامة".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية علي روسيا، تحت ذرائع ومبررات مختلفة، بداية من التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، عام 2016، مرورا بالعقوبات بسبب حادثة سالزبوري البريطانية، وغيرها من العقوبات.