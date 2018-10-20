مقاتلة "ميغ-41" تنتظر قرار "الدفاع الروسية"

أعلن ذلك سيرغي كوروتكوف، نائب رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا.
وأطلق على الطائرة التي أعدت شركة "ميغ" للطائرات عدتها لصنعها وتنتظر قرار وزارة الدفاع بشأن تصنيعها، اسم "ميغ-41".
وتبين من تصريحات مسؤولي شركة "ميغ" أن القصد إنشاء الطائرة البديلة عن مقاتلة "ميغ-31" الاعتراضية التي وإن كانت طائرة ممتازة تتمتع بقدرات لا تملكها الطائرات الأخرى خاصة السرعة وارتفاع الطيران، إلا أنها تحتاج إلى التحديث.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستكون طائرة "ميغ-41" طائرة جديدة تماماً أم نتاج تحديث طائرة "ميغ-31"…
لا يجد هذا السؤال الجواب الآن.
وأشير إلى إمكانية إنشاء الرادار الجديد لطائرة "ميغ-41".
ويفترض أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات "ميغ-41" أواسط عشرينات القرن الحالي وفقا لرئيس شركة "ميغ"، إيليا تاراسينكو.
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