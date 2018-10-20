مقاتلة "ميغ-41" تنتظر قرار "الدفاع الروسية"

ملف الوثائق الخاصة بإنشاء طائرة مقاتلة جديدة من نوع "ميغ" مطروح على طاولة البحث لدى وزارة الدفاع الروسية.

أعلن ذلك سيرغي كوروتكوف، نائب رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا.

وأطلق على الطائرة التي أعدت شركة "ميغ" للطائرات عدتها لصنعها وتنتظر قرار وزارة الدفاع بشأن تصنيعها، اسم "ميغ-41".

وتبين من تصريحات مسؤولي شركة "ميغ" أن القصد إنشاء الطائرة البديلة عن مقاتلة "ميغ-31" الاعتراضية التي وإن كانت طائرة ممتازة تتمتع بقدرات لا تملكها الطائرات الأخرى خاصة السرعة وارتفاع الطيران، إلا أنها تحتاج إلى التحديث.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستكون طائرة "ميغ-41" طائرة جديدة تماماً أم نتاج تحديث طائرة "ميغ-31"…

لا يجد هذا السؤال الجواب الآن.

وأشير إلى إمكانية إنشاء الرادار الجديد لطائرة "ميغ-41".

ويفترض أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات "ميغ-41" أواسط عشرينات القرن الحالي وفقا لرئيس شركة "ميغ"، إيليا تاراسينكو.