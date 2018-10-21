الطوارئ الروسية: وفاة شخص واحد في حريق مصنع "إليكتروتسينك" في فلاديكافكاز

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، عن وفاة شخص واحد، وإصابة ثلاثة آخرين في حريق في مصنع "إليكتروتسينك" في فلاديكافكاز.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك":"في مصنع "اليكتروتسينك" في فلاديكافكاز، الذي يقع على العنوان: شارع زافودسكايا — 1، اندلع حريق على مساحة 500 متر مربع. وأسفر الحريق عن وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب: سأنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا

ووفقا له، ورد تقرير عن الحريق في الساعة 03.16. ويساهم في مكافحة الحريق 50 شخصا و18 آلية.

وفي وقت لاحق، أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أن الحريق الذي اندلع في مصنع إاليكتروتسينك" في فلاديكافكاز، تم السيطرة عليه.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن الحريق في منطقة مساحتها 650 متر مربع، تم السيطرة عليه في الساعة 5.39".