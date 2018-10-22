روسيا: لدمشق دور أساسي في تعيين مبعوث أممي لسوريا

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "المسألة يقرها الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق، بالطبع، مع الحكومة السورية".
وردا على سؤال حول وجود مرشحين محددين الآن لهذه المنصب، قال بوغدانوف: "يذكرون أسماء مختلفة".
وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنه سيترك منصبه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعياً الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية للاجتماع خلال الشهر الجاري. وبرر دي ميستورا قراره بأسباب شخصية.
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