روسيا: لدمشق دور أساسي في تعيين مبعوث أممي لسوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، أن مسألة تعيين مبعوث أممي جديد إلى سرويا، يقرها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأنها تجري بالتنسيق مع دمشق.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "المسألة يقرها الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق، بالطبع، مع الحكومة السورية".

وردا على سؤال حول وجود مرشحين محددين الآن لهذه المنصب، قال بوغدانوف: "يذكرون أسماء مختلفة".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنه سيترك منصبه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعياً الدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول الأزمة السورية للاجتماع خلال الشهر الجاري. وبرر دي ميستورا قراره بأسباب شخصية.