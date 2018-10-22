لافروف: الدول الأفريقية شريك مهم لروسيا والعلاقات معها تحمل الطابع المستقل

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن أفريقيا شريك مهم بالنسبة لروسيا، والعلاقات مع دول القارة الأفريقية تحمل طابعاً مستقلاً ولا تتأثر بالتقلبات في المجتمع الدولي.

© Sputnik . EDWARD PESOF لافروف يلتقي بولتون في موسكو غدا الاثنين

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الروسي الأفريقي للاجتماعي: "نحن نفتخر بإنجازنا الشامل على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية، اليوم أفريقيا شريك مهم بالنسبة لروسيا، علاقتنا مع دول القارة الأفريقية تحمل طابعاً مستقلاً ولا تتأثر بالتقلبات في المجتمع الدولي".

ويتم تنظيم المنتدى الاجتماعي "روسيا وأفريقيا " لأول مرة في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الاستراتيجية الروسية الدولية لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع دول القارة الأفريقية وبناء أساس أقوى للتعاون الروسي الأفريقي. وتم الاتفاق على تنظيمه سنويا، حيث سيصبح إحدى منصات التفاعل المثمر بين روسيا والدول الأفريقية. ويشارك في المنتدى أكثر من 500 شخص من أكثر من 30 دولة أفريقية، وكذلك من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا.