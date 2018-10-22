السعودية تتوجه إلى روسيا لتنفيذ رؤية المملكة

أعلن رئيس جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع السعودية، أندريه تاراسوف، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية توجهت إلى روسيا لتنفيذ مشاريع أبنية سكنية في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال تاراسوف: "يتضمن برنامج المملكة العربية السعودية "فيجين 2030" [رؤية —2030]، بناء وحدات سكنية… حيث تعاني المملكة من مشكلة نقص السكن بشكل كبير. أعتقد أن 50 بالمئة من السكان يستأجرون عقارات لمدة 30 عاما، لعدم وجود مساكن يملكونها.

© Sputnik . Sergej Guneev الإصلاحات الديمقراطية و"رؤية المملكة السعودية 2030"

وأضاف تاراسوف: "الآن صرح ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، بأنهم في السعودية يريدون في السنوات العشر القادمة إعطاء مساكن مستقلة للجميع، أي أنه سيتم تقديم الأرض مجانا للبناء وستدعم المملكة هذه المشاريع بنسبة 80 بالمئة، ما يعد ببرنامج اجتماعي كبير.

وتابع تاراسوف: "ولهذا الهدف توجهت الشركاء السعوديون إلينا للبحث عن شركة بناء… وحتى عدد من شركات البناء للبدء بهذه المشاريع من الصفر. نرغب الآن بالتحدث مع مع اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال لدينا، من الذين قد يكونوا مهتمين بهذا الأمر، لأن سوق البناء عندنا الآن أصبح مشبعا".

هذا وأعلن ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق بأن برنامج الإسكان ضمن برامج "رؤية المملكة- 2030" سيطلق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وخلال فترة 6 أشهر.

وأكد ابن سلمان، أن برنامج الإسكان الجديد، سيتضمن كذلك "مليون وحدة سكنية ستقدم للمواطنين وفق البيع الميسر، من خلال صندوق التنمية العقاري، أو من خلال البيع بالتجزئة عبر المستثمر الحكومي الرئيسي، بنسبة أرباح لا تتجاوز 3 بالمئة وتسدد قيمتها على فترات طويلة" قد تصل لأكثر من 25 عاما.