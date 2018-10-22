لافروف يبحث مع بولتون استقرار سوريا وقضايا استراتيجية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الاثنين، مسألة دعم الاستقرار الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى سوريا وأفغانستان وأوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "تمت مناقشة آفاق التفاعل بين بلدينا، بما في ذلك من أجل حل النزاعات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب بفعالية، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".

© Sputnik . Vladimir Pesnya لافروف: موسكو مستعدة لتعزيز التعاون مع واشنطن في سوريا لكن أمريكا ترفض

وأشارت الخارجية الروسية أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع حول في سوريا وأفغانستان، والوضع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية".

وكان بولتون قد التقى اليوم الاثنين بسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كمى التقى كذلك بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومن المزمع أن يستقبله غدا الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفقا لتصريحات السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف.

وتأتي زيارة بولتون إلى موسكو، في وقت العلاقات بين البلدين ليست في أحسن حالاتها، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، وتهديده بالانسحاب من معاهدة حول الأسلحة المتوسطة والقصيرة المدى.