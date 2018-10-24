بيسكوف: انسحاب واشنطن من اتفاقية الصواريخ بمثابة إعلان دخول سباق تسلح

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، وأنها تعمل على صياغته في أقرب وقت، واصفا القرار الأمريكي بأنه خطير معتبرا إياه إعلانا لنوايا الدخول في سباق تسلح.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "حسب ما فهمنا لقد اتخذ الجانب الأمريكي القرار، وسيصيغون رسميا إجراءات الانسحاب من هذه الاتفاقية في أقرب وقت".

وأضاف بيسكوف: "إنها نوايا خطرة للغاية، إنه في الواقع إعلان نوايا للدخول في سباق تسلح، سيجعل ذلك العالم أكثر خطورة. تعلمون أننا تحدثنا عن ذلك على مختلف المستويات، والرئيس تحدث، وبالتأكيد على خلفية هذه التصريحات، نفكر بالدرجة الأولى في مصالحنا الوطنية وقضايا الأمن القومي الروسي".

في سياق متصل، أعلن بيسكوف أن الرئيس، فلاديمير بوتين، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، تطرقا في لقائهما أمس لموضوع تبادل الزيارات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.